В Феодосии задержали мужчину, который передавал деньги в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сведения о российской армии. Об этом в пятницу, 11 октября, рассказали в управлении Федеральной службы безопасности по Республике Крым и Севастополю.

Как уточнили в спецслужбе, мужчина фотографировал корабли Черноморского флота ВМФ России, а затем передавал по интернету спецслужбам Украины их координаты для последующего нанесения ударов.

Также мужчина открыл счет в украинском банке, с которого делал денежные переводы в пользу ВСУ через один из их фондов поддержки. Всего он отправил украинским националистам тысячу гривен.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене, задержанный дает признательные показания, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Калининграде задержаны двое сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Они собирали сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы.

Тем временем гражданин США Тревор Рид заочно приговорен российским судом к 14 годам и 6 месяцам тюремного заключения за участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Американец уже получал срок в России, но его обменяли на осужденного в США россиянина и отправили домой. После этого Рид решил отправиться воевать за украинских националистов.