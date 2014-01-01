Врачи не могут спасти больную Ларису Голубкину

Звезда музыкального фильма "Гусарская баллада" Лариса Голубкина борется с болезнью Вальденстрема с 2014 года. Это злокачественное заболевание системы крови. Ей поставили диагноз в Германии. Патология протекала вяло и медленно развивалась до 2022 года. Тогда артистка прошла первые курсы химиотерапии, получилось добиться ремиссии.

Однако в этом году болезнь начала прогрессировать. В июле Голубкину госпитализировали, а в августе врачебная комиссия признала ее неизлечимо больной и нуждающейся в оказании паллиативной помощи, то есть врачи уже не могут спасти пациента и можно только облегчить боль.

Как передает телеграм-канал Mash, 84-летняя актриса передвигается в инвалидном кресле. За ней приглядывает сиделка. У артистки нарушены слух и зрение, но сохранена речь. Голубкина жалуется на постоянные боли в суставах и кровеносных сосудах. Ее регулярно посещают врачи.