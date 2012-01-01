У актера Александра Пороховщикова нашлась внебрачная дочь

Александр Пороховщиков скончался в 2012 году из-за инсульта и обострения сахарного диабета. За несколько дней до этого на себя наложила руки его жена Ирина. Детей у пары не было. В результате наследство актера досталось его грузинским родственникам. Те быстро продали все имущество (две квартиры, дача на Рублевке, автомобиль) и вырученные деньги увезли в Грузию.

Однако сейчас выяснилось, что у Александра Пороховщикова есть внебрачная дочь. Несколько лет назад с племянницей актера Натальей Дмитриевой связалась некая женщина, которая заявила, что родила от артиста. Когда Наталья встретилась с этой дамой и увидела предполагаемую дочь Пороховщикова, то обомлела: настолько она была похожа на артиста. Позднее провели экспертизу, которая которая подтвердила отцовство Александра Пороховщикова на 99,9%, передает "КП".

Оказалось, что в начале 80-ых актер закрутил интрижку с молодой женщиной, спустя время она забеременела, однако Пороховщиков разорвал отношения, потому что, вероятно, считал, что отцом ребенка является не он, а ее законный муж. В итоге дама годами хранила тайну и решила раскрыть ее лишь сейчас.

Внебрачную дочь актера зовут Анна Степанова, она лингвист, преподает английский язык. По ее словам, она не сразу поверила, что является дочкой Александра Пороховщикова. При этом с мужчиной, который воспитывал ее и которого она считает отцом, отношения стали только крепче.