Володин поставил квадробинг в один ряд с ЛГБТ* и сменой пола

Мир оказался на этапе, когда людей подталкивают к отказу не только от гендерной, но и человеческой идентичности — в том числе предлагая попробовать себя в роли животных, вымышленных персонажей, мифических существ. На это указал в пятницу, 11 октября, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Как заявил политик в своем Telegram-канале, явно подразумевая квадробинг, подобные проявления только сначала выглядят игрой и шуткой, но за ними кроется серьезная программа отказа от человечности и всего человеческого.

Володин объяснил это тем, что Соединенные Штаты и Евросоюз теряют свое доминирование и в попытках удержать господство реализуют проект "Расчеловечивание". Его цель — сделать так, "чтобы люди перестали быть людьми".

Достижение этой цели ведется через разрушение традиционных институтов человеческого общества, "чтобы человек все больше оставался один на один с миром". В качестве примеров политик назвал отлучение от церкви и веры, принуждение стереть историю и забыть свои корни, отказ от деторождения и семьи (чайлдфри), пропаганда ЛГБТ* и смены пола.

Володин подчеркнул, что крайне важно спасти людей от этого, поскольку "человек должен оставаться человеком".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о квадробинге, подчеркнул, что "не нужно преувеличивать популярность" этого движения. Он также не раз отмечал, что эта тема не входит в повестку Кремля.

В Государственной думе при этом звучат призывы наказывать родителей детей-квадроберов. Депутат Сергей Колунов убежден, что квадробинг неприемлем в России с ее высокими семейными ценностями и приоритетом традиционной семьи.

* движение, признанное экстремистским и запрещенное в России