Идеи формирования новых военных блоков несут в себе значительные риски конфронтации. Такое предупреждение сделал в пятницу, 11 октября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сигэру Исиба, возглавивший японское правительство, а до того руководивший Министерством обороны Японии, является поборников идеи "азиатской НАТО".

Лавров предупредил, что "любая милитаризация, любые идеи о создании военных блоков всегда несут в себе риски конфронтации, которая может перейти в горячую фазу", сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин подчеркивал, что попытки ряда стран сформировать в Азиатско-Тихоокеанском региона (АТР) военные блоки разрушают сложившуюся эффективную систему безопасности в регионе.

Американские СМИ писали, что стратегия Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе на протяжении многих лет не учитывала возможное сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере. Теперь же дружба России и Китая внушает серьезную обеспокоенность Вашингтону.