В Приморье специалисты ищут истощенного дальневосточного леопарда, вышедшего к людям

Этот пятнистый хищник остановил целый автобус с туристами из России и Китая. Дальневосточный леопард вальяжно прошелся по автодороге в КНР недалеко от уезда Ванцин. Ученые нацпарка "Земля леопарда" очень заинтересовались именно этой особью. Ведь пятнистые дикие кошки крайне редко показываются на людях в Китае. С помощью базы данных леопардов специалисты выяснили, что этот самец не зарегистрирован в России. И, скорее всего, он постоянный житель лесов КНР.

Сейчас в России обитает 129 особей дальневосточного леопарда. Ученые говорят, что это уже достаточная численность для того, чтобы дикие кошки начали постепенно расселяться туда, где обитали много лет назад. Например, как раз в приграничные провинции Китая.

Чтобы отслеживать перемещения пятнистых и полосатых путешественников Россия и Китай подписали в этом году соглашение о создании трансграничного резервата для леопардов и тигров. В него вошли национальный парк "Земля леопарда", заповедник "Кедровая падь" России и Северо-восточный национальный парк тигра и леопарда Китая.

"Российские и китайские ученые сейчас находятся в контакте и совместно выстраивают научную систему данных, благодаря которой смогут определить точную численность мировую дальневосточного леопарда", - сообщила Татьяна Колко, главный специалист отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда". "

На территории же нацпарка "Земля леопарда" пятнистый хищник - главный хозяин. И, конечно, чаще дает о себе знать. И иногда уже дикие кошки здесь наблюдают за людьми, а не наоборот. Один любопытный зверь аккуратно смотрел за тем, как инспектор устанавливает фотоловушку.

"Это очень любопытный леопард, он попадался уже на фотоловушку, он не выходил к людям, просто смотрел в камеру и достаточно интересно реагировал. Он дышал, но казалось, будто он улыбается. Любопытство таких кошек говорит о том, что у них достаточно высокий интеллект", - рассказала Колко.

С начала двухтысячных ученым удалось увеличить численность самой редкой дикой кошки в мире почти в четыре раза. В том числе и благодаря экстренной помощи хищникам. Так, например, сейчас специалисты направили силы на спасение этого истощенного леопарда. Его заметили автолюбители недалеко от Уссурийска. За последние три месяца его видели в этом районе несколько раз, но зверь был в нормальной форме. Сейчас же его состояние ухудшилось.

Сейчас специалисты проводят поиски леопарда. При необходимости его отловят для оказания помощи и реабилитации.