Небо в неоновых цветах: кадры полярного сияния

Небо в неоновых цветах можно было наблюдать минувшей ночью в России и многих стран Европы. Полярное сияние озарило даже некоторые регионы Испании и Италии, что большая редкость для этих широт.

Однако лучшие зрительские места в Старом Свете получили жители Великобритании. На севере - в графстве Норт-Йоркшир - небосвод окрасился в палитру от ярко розового до зеленого.

В российских регионах также наблюдали световое шоу. Башкирия, Удмуртия, Хакасия, Новосибирская, Саратовская области - алым было небо этой ночью даже над Крымом. Причина природной аномалии - мощные вспышки на Солнце, которые спровоцировали и магнитную бурю. Сегодня ее интенсивность будет очень сильной, а уже завтра она начнет ослабевать.