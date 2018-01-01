Путин стал единственным проехавшим на черном авто по "белому" Ашхабаду

Президент России Владимир Путин стал единственным, кто проехался на черной машине по Ашхабаду.

Дело в том, что с 2018 года в Туркменистане разрешено ездить только на белых автомобилях. Машины других цветов либо перекрашивают, либо отправляют на штрафстоянку.

На нашего президента этот запрет не распространяется. Он проехался по столице Туркменистана на черном Aurus.

11 октября Путин прибыл с рабочим визитом в Туркмению. У него запланированы встречи с президентами Туркмении и Ирана Сердаром Бердымухамедовым и Масудом Пезешкианом. Также российский лидер примет участие в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций".