Путин рассказал, как добиться всеобщего мира

Всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа. Такое заявление сделал в пятницу, 11 октября, российский лидер Владимир Путин.

Как отметил политик, государства мирового большинства, включая Россию, "выступают в духе философских подходов Махтумкули за более справедливое распределение благ, за последовательную демократизацию международной жизни".

Только с учетом мнения каждого народа, а также при уважении права каждого государства на свой суверенный курс, собственное мировоззрение, традиции и религиозные представления можно добиться всеобщего мира и развития, цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин уже не раз подчеркивал, что справедливый многополярный миропорядок может быть основан только на равноправном взаимодействии. При этом недопустимо игнорирование фундаментальных принципов уважения к суверенитету государств и невмешательства в их внутренние дела.

Вместе с тем президент России признавал, что становление нового мироустройства, отражающего реальное положение дел в мире — сложный и болезненный процесс, которому оказывают ожесточенное сопротивление элиты стран "золотого миллиарда".