Новая пассия в белом наряде выложила фото с Дуровым и спровоцировала слухи о свадьбе

Павел Дуров отметил юбилей 10 октября. Неизвестно, хотел ли он справить его во Франции, но из-за запрета покидать страну ему пришлось провести день рождения именно там. Впрочем, праздник все равно удался, ведь рядом с ним была его новая избранница Юлия Вавилова.

В своем телеграм-канале она опубликовала фотографию, на которой запечатлена с облаченным во все черное именинником. Сама Юлия предпочла, наоборот, нарядиться в белый наряд.

"10.10.2024", - коротко подписала кадр Вавилова, сопроводив его сердечками.

Теперь в Сети пользователи бурно обсуждают, не намекнула ли таким образом Юлия на то, что вышла замуж за Павла Дурова. На такие мысли комментаторов навел именно белый наряд девушки. Некоторые фанаты теперь считают, что в день рождения миллиардера влюбленные оформили отношения.

Напомним, что за плечами Павла только один официальный брак и множество детей по всему свету. Не так давно он признался, что был донором спермы. Несколько лет назад у него якобы были отношения с некой Ириной Болгар, называющей себя матерью его троих детей.