Россия и КНР провели первое совместное патрулирование на севере Тихого океана

Корабли береговых охран России и Китая впервые вместе патрулировали север Тихого океана.

Патрулирование проходило с 20 сентября по 10 октября. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Российские сторожевые корабли "Петропавловск-Камчатский" и "Анадырь", а также китайские патрульные корабли "Мэйшань" и "Сюшань" пересекли Японское море и вошли в зону действия Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана. Затем корабельная группа зашла в акваторию Берингова моря и вышла в Чукотское море, уточнили в ЦОС ФСБ.

Россия и Китай провели тренировки по выявлению и пресечению угроз безопасности, по связи и спасению на воде.