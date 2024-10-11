Ураган "Милтон" унес мужчину в открытое море: его спас холодильник

Мужчина был в море на рыболовном судне. За несколько часов до того, как ураган "Милтон" достиг берега, его судно сломалось. Тогда мужчина связался с береговой охраной по радио и попросил о помощи, но позже из-за урагана связь была потеряна. Спустя сутки спасатели обнаружили его в 48 километрах от побережья Флориды — он держался за холодильник, который унесло в океан.

"Этот человек выжил в кошмарных даже для самых опытных моряков условиях. Чтобы понять серьезность условий урагана, мы предполагаем, что он пережил порывы ветра в 120-140 километров в час, волны высотой 6-7 метров в течение продолжительного времени, включая ночь. Он выжил благодаря спасательному жилету, аварийному маяку, указывающему местоположение, и холодильнику", - приводит слова представителя береговой службы США РИА Новости.

Напомним, что девять человек стали жертвами урагана "Милтон", который обрушился на побережье американского штата Флорида.