Житель Подмосковья в лесу расстрелял своих соседей

Житель подмосковного города Долгопрудный расстрелял супружескую пару , проживавшую по соседству с ним. Мужчина скончался, женщина выжила. Об этом в пятницу, 11 октября, рассказала старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета России Ольга Врадий.

Следователи выяснили, что между 52-летним стрелявшим и его соседями возник конфликт из-за парковочного места. Встретив супругов на тропинке в лесу, мужчина несколько раз выстрелил в них. От полученных ранений муж скончался на месте, а жена с ранением ноги сумела сбежать и спрятаться в лесу. Пострадавшую отправили в больницу.

Возбуждено уголовное дело, однако стрелявший свел счеты с жизнью, цитирует Врадий РИА Новости.

10 октября сообщалось, что уголовное дело возбуждено в Новом Уренгое после того, как школьник пронес в учебное заведение пневматический пистолет. Оружие выстрелило прямо в его сумке, пуля рикошетом угодила в одну из учениц — она отделалась легкой ссадиной.

В сентябре две пенсионерки не поделили грибы с ягодами в лесу во Всеволожском районе Ленинградской области. Конфликт закончился стрельбой — предположительно, из пистолета "Оса".