Поздравление Путина в честь 75-летия дружбы с КНР разозлило США

Российский лидер Владимир Путин, поздравляя председателя КНР Си Цзиньпина с 75-летием установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином, сделал "дипломатический подарок", который разозлил Соединенные Штаты. Об этом пишут китайские СМИ, которые цитирует RT.

Как отмечает портал, министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье к этому праздничному событию процитировал слова Путина о том, что Россия поддерживает принцип "единого Китая", а поддержку Вашингтоном сепаратизма Тайваня расценивает как создание напряженности в регионе.

Однако Соединенные Штаты, которые отказываются считать Тайвань частью Китая, восприняли слова Путина как явную поддержку КНР в пику Вашингтону.

Американские СМИ писали, что стратегия Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе на протяжении многих лет не учитывала возможное сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере. Теперь же дружба России и Китая внушает серьезную обеспокоенность Вашингтону.

В сентябре Москва и Пекин официально зафиксировали отказ от любых территориальных претензий друг к другу. При этом в МИД России подчеркивали, что "мнения отдельных маргинальных политиков, обуреваемых реваншистскими синдромами, могут интересовать кого угодно, только не нас".