Москвич убил топором жену во время сбора грибов

Житель Москвы зарубит топором свою супругу во время сбора грибов.

Трагедия произошла в Киржачском районе Владимирской области 6 октября. Как сообщили в региональном управлении СКР, супруги возвращались с дачи по пути заехали в лес за грибами. Там между ними с новой силой разгорелся конфликт, который начался ранее. В результате мужчина 1978 года рождения набросился на женщину, начал ее душить, а затем взял в автомобиле топор и нанес им несколько ударов по голове и шее супруги.

Пострадавшая скончалась на месте. Мужчина скрыл ее тело ветками, выбросил орудие преступления и уехал. Детям он сказал, что высадил их мать на одной из остановок в Московской области. Старший сын обратился в полицию в связи с пропажей матери.

Преступника удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения на автомобильной трассе. После этого мужчина во всем сознался и показал, где спрятал тело.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Фигурант заключен под стражу.

Ранее житель Подмосковья в лесу расстрелял своих соседей в лесу из-за ссоры за парковочное место. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а женщина с ранением ноги сумела сбежать и спрятаться в лесу.