Марафон трудоустройства прошел для участников СВО в Москве

В едином центре поддержки в Москве состоялся марафон трудоустройства и развития карьеры для ветеранов специальной военной операции (СВО), завершивших службу.

Для участников СВО прошли тренинги, карьерные консультации и психологическое тестирование. В рамках марафона можно было пройти собеседования сразу с несколькими потенциальными работодателями и подобрать программу обучения.

Руководитель офиса трудоустройства единого центра поддержки Софья Носкова отметила, что Москва открывает широкие возможности для профессиональной реализации.

Столица предлагает эффективные HR-сервисы как для быстрого трудоустройства, так и для построения нового карьерного трека. Мы регулярно проводим карьерные мероприятия как для самих бойцов, так и для их родственников. Для кандидатов, которые обращаются в единый центр поддержки, разработано несколько новых карьерных сценариев, а все сервисы адаптированы под потребности соискателей — участников СВО и членов их семей.

С кандидатами работают специалисты по организации собственного дела, менеджеры по взаимодействию с работодателями, консультанты по карьере и обучению.

Эксперты помогают обновить резюме, подобрать актуальные вакансии и программы переподготовки, подготовиться к собеседованию и организовать встречи с работодателями. Для ветеранов организовали тренинги, направленные на развитие гибких навыков. Отдельное занятие посвятили теме "Как составить продающее резюме". Желающие сделали фото для анкеты специалиста, прошли психологическое тестирование, которое часто используют рекрутеры при приеме на работу, и сразу получили результаты. На марафоне трудоустройства прошли консультации по программам обучения в рамках нацпроекта "Демография". Работодатели представили актуальные вакансии в разных экономических отраслях. Кандидаты смогли пройти собеседования сразу с несколькими работодателями.

Единый центр поддержки — первый в стране, где участникам СВО и их родственникам оказывают комплексную поддержку, а ветеранам помогают вернуться к гражданской жизни. Центр работает со вторника по воскресенье с 09:00 до 21:00 по адресу: Береговой проезд, дом 8, строение 2.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что по поручению президента уточняется порядок трудоустройства для людей, эвакуированных с места жительства в приграничных регионах — в первую очередь потому, что многие граждане не могут, не имея на руках документов об образовании или квалификации, устроиться на работу.

Тем временем Госдума одобрила в первом чтении разрешение привлекать несовершеннолетних к работе в выходные и нерабочие дни в период каникул в составе студенческих отрядов. Цель поправок — расширить возможности трудоустройства подростков.