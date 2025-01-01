Собянин: В 2025 году социальные расходы составят половину бюджета Москвы

В частности, деньги пойдут на социальные выплаты горожанам старшего поколения, семьям с детьми, людям с инвалидностью, улучшение качества обслуживания пассажиров и обеспечение бесплатного и льготного проезда отдельных категорий граждан на городском, подмосковном и пригородном железнодорожном транспорте, обеспечение бесплатными либо льготными лекарствами, предоставление льгот и субсидий на оплату ЖКУ и многое другое.

"Развитие системы соцподдержки — наша важнейшая задача. Будем внедрять более гибкие и эффективные инструменты, улучшать качество обслуживания за счет цифровой трансформации и упрощать порядок получения услуг", - сообщил Сергея Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Россия в 2025 году потратит на оборону 13,5 трлн рублей. В мае российский лидер Владимир Путин отмечал, что расходы по линии Министерства обороны составляют 6,7% федерального бюджета, а "на всю оборонную безопасность — 8% с небольшим". Президент подчеркивал, что "это не критично пока" и не препятствует исполнению социальных обязательств властей государства.