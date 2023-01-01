Белоусов анонсировал новые специальности в военных училищах России

Российский министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий. Об этом в пятницу, 11 октября, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточняет Минобороны в своем Telegram-канале, Белоусов также провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС России, в ходе которого министру рассказали о работе отрядов Центра в зоне боевых действий.

Белоусов поручил сформировать и укомплектовать еще пять отрядов для выполнения задач в составе каждой из группировок войск, задействованных в зоне спецоперации.

Также глава Минобороны распорядился обеспечить в кратчайшие сроки подготовку специалистов боевых расчетов и подразделений обеспечения. Обучение целому семейству новых военно-учетных специальностей в сфере БПЛА должно быть введено в военных училищах.

В сентябре глава государства Владимир Путин объявил о значительном увеличении поставок беспилотников в Вооруженные силы России. За 2023 год в армию отправили около 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В 2024 год выпуск беспилотников планируется нарастить практически в десять раз.

В августе сообщалось, что российские специалисты создали ударный дрон "Ночная ведьма" со сбросом четырех боеприпасов, который является усовершенствованным аналогом украинской "Бабы-яги".