Москвичам рассказали, когда погода войдет в осеннюю норму

С понедельника, 14 октября, температура в Москве будет близка к осенней норме. Об этом в пятницу, 11 октября, рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Как отметил эксперт в комментарии RT, пятница обещает стать самым теплым днем текущей недели. Столбики термометров поднимутся до 14 градусов выше нуля. Однако "уже завтра-послезавтра потихоньку с востока холод идет".

В выходные 12-13 октября прогнозируется переменная облачность с небольшими дождями и понижение температуры до 7-12 градусов. В начале следующей недели температурные показатели будут ниже нормы на один-два градуса, что приблизит их к "осенней норме".

10 октября сообщалось, что первый снег заметили в северных районах столицы и в Новой Москве. Однако снежинки даже не долетали до земли — таяли прямо в воздухе, поэтому снежный покров они пока сформировать не могут.

Тем временем россияне пожинают плоды высокой солнечной активности в виде магнитных бурь. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупреждал, что магнитные бури ожидаются очень сильными, в пике — до класса G4 и выше, а также весьма продолжительными. Лишь в воскресенье, 13 октября, возмущения геомагнитного поля начнут ослабевать.