Народ винит в беде Плаксиной ее мать Успенскую

В начале октября Любовь Успенская заявила о пропаже своей единственной дочери Татьяны Плаксиной. Артистка терялась в догадках, что могло случиться. Она предполагала даже, что ее наследницу могли накачать наркотиками и увезти в неизвестном направлении, чтобы впоследствии вынудить ее дискредитировать мать.

Отметим, что несколько лет назад наркозависимая Татьяна действительно ославила артистку на всю страну, обвинив в многолетнем давлении и моральном насилии.

К счастью, вскоре выяснилось, что Плаксина находится в Израиле. А на днях стало известно, что она вернулась в Россию. Что делала за границей дочь Успенской и зачем вообще туда отправилась, неизвестно до сих пор. В свою очередь певица по какой-то причине отменила свои выступления, сделав паузу до ноября.

Меж тем в Сети общественность бурно обсуждает детали личной жизни Успенской и Плаксиной. Многие уверены, что главная беда Плаксиной в том, что она не смогла вовремя сепарироваться от Успенской. Кто-то винит в этом саму артистку, и даже предположил, что это связано с ее страхом потерять наследницу. Отметим, что певица признавалась в интервью, что Татьяна у нее не первый ребенок. Когда-то давно она родила двойню, однако оба ребенка умерли во младенчестве из-за врачебной ошибки.

"Эх, Таня… училась бы и вышла замуж", "Да мама просто не отпускает ее, вот и выдумывает то одно, то другое. Взрослая баба уже эта Татьяна, ей по-хорошему уже и делом каким-то надо заниматься, и жить отдельно, и мужика иметь, а не с мамой за ручку гулять. Всему свое время, есть время сепарации, ненормально, что в жизни девушки старше 18-20 нет никого, кроме мамы", "Путешествовала, отдыхала, мама бы ее обеспечивала полностью. Что еще людям надо...", "Тетка на четвертом десятке. Ровесницы скоро внуков нянчить будут, а эта все от маман уйти не может", "Хорошо "искать себя" за счет матери, ни дня не работая. Не фанатка Успенской, но возрастная дочь выросла эгоисткой, думающей только о себе", - рассуждают комментаторы в Сети.