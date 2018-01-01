Помощник главы Забайкалья прояснил инцидент с "козявкой"

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов не вытирал палец об одежду своей сотрудницы — он отгонял от нее насекомых. Об этом в пятницу, 11 октября, рассказал зампред правительства Забайкалья Вячеслав Кулаков.

Как рассказал чиновник Telegram-каналу SHOT, во время съемки, на которой обсуждалась борьба с природными пожарами, в воздухе роилось множество мошек. Осипов почесал нос, а затем той же рукой задел начальницу лесничества Елену Шаляпину.

Кулаков заявил, что на полной версии ролика видно, что Осипов хотел "повернуть ее (Шаляпину) в сторону горящей сопки". Шумиха возникла на ровном месте из-за того, что "не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять".

Осипов руководит Забайкальским краем с октября 2018 года, до того он был первым заместителем министра по развитию Дальнего Востока. В Единый день голосования в сентябре 2024 года с результатом 82,27% был переизбран губернатором Забайкалья, срок его полномочий истечет в 2029 году.