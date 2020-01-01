В Госдуме рассказали, как получить компенсацию за вред от сотовой вышки

Россияне, здоровье которых пострадало от размещения вышки сотовой связи, вправе обратиться за компенсацией, но вред придется доказать. Об этом в пятницу, 11 октября, рассказал председатель думского комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Как отметил парламентарий, можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру — если будет выявлена и доказана причинно-следственная связь между ухудшением здоровья и работой вышки, можно получить компенсацию от 1 миллиона рублей и даже больше.

Кроме того, при наличии весомых доказательств такой связи можно инициировать снос данного строения силами местной администрации или компании, которая возводила эту вышку, цитирует парламентария РИА Новости.

Ранее эксперты развеяли мифы о вреде 5G для здоровья человека, подчеркнув, что в России эффективно работают надзорные органы, которые следят за санитарными нормами — без их соблюдения ни одна антенна или вышка не будет введена в эксплуатацию.

В августе 2020 года сообщалось, что в России начались исследования технологии связи шестого поколения, а также работы по созданию отечественного оборудования, которое будет работать с 6G. Также продолжается обеспечение массового покрытия сетями 5G городов-миллионников.