Павел Прилучный: "Для меня эта история доказывает, что Бог есть и он все видит"

Недавно Павел Прилучный подал в суд иск об определении места жительства детей Тимофея и Мии, которых ему родила Агата Муцениеце. Это случилось после того, как актриса сумела отсудить у него повышенные алименты. В настоящее время дети пока живут с Прилучным. Тимофей еще с конца лета находится с отцом, а Мия буквально на днях к ним присоединилась, потому что Агата отправилась в поездку, которую планировала еще зимой.

И если актриса пока взяла паузу в работе и отдыхает, ее бывший муж вовсю работает. Ленты с Прилучным выходят одна за другой. Например, в конце сентября увидел свет новый фильм "Мужское слово". Актер сыграл роль отца, который до последнего борется за жизнь сына, в том числе и с медиками, не верящими, что мальчика можно спасти.

"Происходящее на экране никого не оставит равнодушным. А для меня эта история еще и доказывает, что Бог есть и он все видит", - отметил Прилучный.

Несмотря на большую занятость, актер старается все свободное время проводить с семьей. Напомним, что после развода с Агатой Муцениеце артист женился на актрисе Зепюр Брутян. Полтора года назад она родила ему сына Микаэля.

"В моем плотном графике есть даты, в которые я стараюсь не работать, чтобы проводить эти дни с самыми близкими. Это дни рождения моих детей, жены, мамы, Новый год и какие-то другие важные события для нашей семьи. Если не получается быть вместе дома, беру близких с собой", - рассказал актер в беседе с Woman.ru.