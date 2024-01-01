Сергей Собянин: Поддержка участников СВО остается приоритетом Москвы

Приоритетным направлением работы властей Москвы остается оказание поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом в пятницу, 11 октября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Участникам специальной военной операции будут производиться установленные в городе выплаты, а их родным — оказываться комплексная поддержка. В том числе ежемесячные пособия на детей, освобождение от оплаты детского сада, секций, кружков, продленки и питания в школах и колледжах, а также оказание помощи с устройством в детские сады, школы рядом с домом и, при необходимости, в учреждения соцзащиты.

Продолжит свою работу Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей.

Здесь можно получить различные виды помощи, включая психолого-психотерапевтическое и юридическое консультирование, сопровождение в вопросах медицинской реабилитации и адаптации после ранений, содействие в поиске работы, подбор программ обучения.

Собянин подчеркнул, что все эти меры поддержки будут отражены в столичном бюджете на 2025-2027 годы.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялся марафон трудоустройства и развития карьеры для ветеранов СВО, завершивших службу. Руководитель офиса трудоустройства единого центра поддержки Софья Носкова подчеркивала, что Москва открывает широкие возможности для профессиональной реализации, регулярно проводя карьерные мероприятия как для самих бойцов, так и для их родственников.

Тем временем федеральное правительство упростило порядок получения справки об участии в специальной военной операции. С 1 ноября 2024 года такой документ можно будет получить через портал госуслуг, причем вводится единый образец справки.