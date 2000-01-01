Задержаны еще трое участников нападения банды Басаева на псковских десантников

Задержаны трое фигурантов уголовного дела о вооруженном нападении банды под руководством Басаева и Хаттаба на военнослужащих Псковской дивизии ВДВ в 2000 году.

Адама Магамадова, Самаила Батаева и Рустама Чагилова арестовали. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение по статьям о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщили в ЦОС ФСБ.

29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики произошло нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Атака была спланирована банда под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба Мавлимберди Акбулатова. Бой продолжался до 1 марта. Погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения.

В настоящее время установлена причастность более 40 человек к этому нападению. 29 человек уже осуждены, в том числе и на пожизненное заключение. Пять человек объявлены в розыск. На скамье подсудимых находятся восемь фигурантов. Двое фигурантов при задержании оказали сопротивление и были ликвидированы.

Расследование уголовного дела продолжается.