17-летняя дочь Даны Борисовой хочет замуж за корейца

Дана Борисова стала новой гостьей передачи Алены Жигаловой "Алена, блин!". Популярная телеведущая рассказала о своей дочери Полине, которую родила от бизнесмена Максима Аксенова. Девушке 17 лет и она большая поклонница корейской культуры. После школы она планирует продолжить обучение именно в Южной Корее. Пока же девушка усиленно учит корейский язык, занимаясь с репетиторами.

Сама Дана Борисова не боится будущей разлуки с единственной наследницей. Она уверена в благоразумии Полины. Однако телеведущая беспокоится из-за желания дочки связать жизнь с иностранцем.

"Постоянно говорит, что хочет замуж за корейца. Понятия не имею, чем они ее привлекают. У меня волосы дыбом, когда я представляю, что у меня будет внук, похожий на корейца. Зачем мне это? Моя дочь осознанно ищет внимания этих напудренных мальчишек… Я этого не понимаю", - развела руками Дана Борисова.