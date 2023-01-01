СК проводит проверку экологической ситуации в Солнечногорске

Кроме едкого химического запаха - еще и круглосуточный шум. Жители нескольких коттеджных поселков Солнечногорска уже шесть лет пытаются избавиться от нежелательного соседства с предприятием по переработке пластика.

По словам местных жителей, от цехов по переработке пластика до жилых домов - всего 300 метров. А расположилось производство на землях сельхозназначения. Причем деятельность идет без какой-либо разрешительной документации, а областное Минэкологии не раз фиксировало нарушения.

"В 2023 году по результатам проверки Солнечногорской городской прокуратуры Московской области "ООО Бизнесэлит" Министерством экологии было привлечено к административной ответственности по статье 8.46 КОАП. Было проведено еще одно одно контрольное надзорное мероприятие с привлечением аккредитованной лаборатории. Согласно экспертному заключению, установлен 4 класс опасности отходов", - сообщили в ведомстве.

Со слов местных жителей, сточные воды завод периодически сливает в близлежащий ручей, который впадает в Истринское водохранилище. Чтобы себя обезопасить, многим пришлось установить в доме фильтры не только для воздуха, но и для воды.

"Согласно реестру Росводоресурсов, у данного предприятия отсутствует разрешение на сброс неочищенных стоков в водный объект. Помимо этого, у данного предприятия отсутствует лицензия на размещение отходов, на обезвреживание отходов 3 класса опасности. Отсутствует проект санитарно-защитной зоны, отсутствует регистрация как источник гидровоздействия на окружающую среду. Соответственно, полный букет отсутствия разрешительных документов", - указал общественный инспектор Росприроднадзора Евгений Лашкевич.

Кроме того, еще в 2023 году на предприятии случился пожар, в ходе которого погиб сотрудник. Сечас глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело.

"Следственными органами проводится проверка по факту нарушения природоохранного законодательства. В ходе проверки произведен осмотр места происшествия. Из территориального органа росреестра истребована вся необходимая документация. Назначена экологическая судебная экспертиза на предмет наличия выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в ходе промышленной деятельности фирмы", - говорится в заявлении СК.

Местные жители надеются, что в скором времени они смогут дышать полной грудью, а виновные понесут заслуженное наказание. Предстоит установить и то, какой ущерб нанесен окружающей среде.