Стартовал новый городской проект "Психолог в парке"

Справиться со стрессом и тревожностью в окружении природы теперь можно благодаря новому городскому проекту "Психолог в парке".

Для участников подготовили бесплатные лекции и практикумы, а также встречи с экспертами. Темы самые разные - от семейных и личных проблем до воспитания детей. Так, в Парке Горького уже прошло занятие, посвященное пищевым привычкам. В ходе беседы слушатели смогли не только задать волнующие их вопросы, но и поделиться своим опытом.

Мероприятия также запланированы в парках имени Баумана, Эрмитаж, Сокольники, Кузьминки и других.

"С одной стороны, сейчас очень много информации, с другой - многие люди эту информацию только впитывают в себя, не применяя на практике. Свою задачу я вижу как раз в том, чтобы люди не просто получали эту информацию, но чтобы они из нее извлекали практический опыт, чтобы они применяли ее к себе, но не бездумно", - отметила Ирина Кочина, клинический психолог, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.