В Историческом музее рассказали историю создания памятника Александру II

Роскошный, под шатровой сенью, памятник Александру II украшал Боровицкий холм совсем недолго - два десятилетия. Почти столько же, сколько его возводили. В Музеях Московского Кремля впервые решили рассказать эту удивительно драматичную и захватывающую историю.

"Очень часто нам задают вопрос: не собираются ли восстановить этот памятник в Кремле ? Конечно, это сейчас невозможно. Но я должна сказать, что памятник был действительно очень интересным и выдающимся", - отметила Елена Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля.

Памятник изначально задумывался, чтобы воспеть многовековую историю России. Задача оказалась непростой. На выставке - и один из вариантов скульптуры императора, и его мундир, который специально привозили в мастерскую.

Авторами архитектурного ансамбля стали Жуковский, Опекушин и Султанов. Это написано во всех учебниках. Но кураторам удалось сделать и несколько открытий. Во-первых, атрибутировали этот камень из красного кварцита. Считалось, что именно его Александр III заложил перед возведением памятника. Оказалось, что из таких камней была сделана облицовка основания.

После сноса в 1918-м от грандиозного монумента ничего не осталось. Даже пыли. Одному камню повезло: он стал вечным сувениром с памятной надписью. На выставке немало и другой, в прямом смысле слова сувенирной продукции. Монеты, медали, стаканы и жетоны.

Еще одна находка - дивной красоты парадное блюдо. Благодаря эскизу Жуковского удалось доказать, что именно его вручили монаршей семье во время церемонии открытия памятника. Событие было пышное, торжественное. Важное для многих, ведь памятник Александру Освободителю был создан на народные деньги.

"На один фундамент ушло около семи миллионов рублей. Это очень большие деньги. Учитывая, что Московская городская дума выделила сначала сто тысяч рублей. По подписке на пожертвования памятника было собрано в первый год более миллиона рублей", - рассказала Анна Куклина, старший научный сотрудник Музеев Московского Кремля.

Как выглядели варианты постамента? Почему мозаику доверили венецианцам? В Кремле дадут ответы на многие вопросы. Эту выставку стоит увидеть, чтобы на примере одного несуществующего памятника глубже узнать нашу общую историю.