Ряд улиц в центре Москвы перекроют в выходные

Более 40 тысяч человек - рекордное число бегунов - примут участие в Московском международном марафоне. В эти выходные он пройдет в столице уже в 11-й раз. Причем впервые мероприятие будет продолжаться два дня.

Московский марафон - крупнейшее спортивное мероприятие города. Каждый год участников становится все больше. Поэтому было принято решение забег на 10 километров провести в субботу, а уже классические 42 километра спортсмены преодолеют в воскресенье.

Маршрут проложили по живописным набережным и улицам центра Москвы, мимо самых популярных достопримечательностей - Кремля, сталинских высоток, Большого театра, Политехнического музея, Храма Христа Спасителя.

В связи с этим по утрам будут вводиться ограничения движения. Так, 12 октября с восьми утра нельзя будет проехать по улице Лужники и от Фрунзенской до Ростовской набережных. Кроме того, закроют внешнюю сторону Садового кольца от метро "Смоленская" до "Парка Культуры". А вот на следующий день с семи утра, помимо территории вокруг "Лужников", закроют и ряд улиц в районе Кремля. Снимут ограничения после окончания мероприятия.