Морская пехота Тихоокеанского флота ликвидировала в Курской области разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 11 октября, рассказали в российских силовых структурах.

По словам собеседников РИА Новости, отличились морпехи 155-й бригады ТОФ. Они в районе населенного пункта Зеленый Шлях уничтожили разведгруппу украинской армии в составе шести человек из 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

При этом трое украинских разведчиков были уничтожены в ходе боя, еще троих удалось захватить в плен. При этом "один из плененных в Курской области всушников оказался мобилизованным одесситом", который попросил российских морпехов не отправлять его обратно на Украину.

Ранее источники в Соединенных Штатах предположили, что Вооруженные силы Украины могли бы удерживать взятые под контроль территории в Курской области в течение нескольких месяцев.

Однако военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что ВС России пошли в наступление по всему фронту в Курской области. По словам военкора, пока все говорит о том, что результат должен быть лучше, чем 10 сентября — в день первого прорыва на этом направлении.