Путин пригласил президента Ирана посетить Россию

Президент Владимир Путин пригласил своего коллегу из Ирана Масуда Пезешкиана посетить Россию с официальным визитом.

Иранский лидер с благодарностью принял приглашение и заявил, что воспользуется им. В частности, Пезешкиана ждут на саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Пезешкиан отметил, что отношения между нашими странами носят стратегический и искренний характер.

"Мы активно работаем вместе на международной арене, и наши оценки происходящих в мире событий часто очень близки", - подчеркнул Путин.

В настоящий момент Путин и Масуда Пезешкиан проводят свою первую личную встречу в Ашхабаде, где проходит международный форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития". До этого стороны общались только по телефону.

В начале июля в Иране прошли вынужденные президентские выборы из-за гибели в авиакатастрофе лидера страны Эбрахима Раиси. Победу одержал кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан, он стал девятым президентом страны.