Путин не станет поздравлять победителя выборов президента США

Российский лидер Владимир Путин не планирует поздравлять будущего президента США с победой на выборах главы государства. Об этом в пятницу, 11 октября, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как напомнил пресс-секретарь российского президента, Соединенные Штаты остаются крайне недружественным России государством, поэтому о поздравлениях речи не идет, сообщает РИА Новости.

Ранее кандидат в президенты США от демократов и действующий вице-президент Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах не стала бы встречаться с Путиным, уточнив, что не готова к такой встрече "двусторонне без Украины".

При этом Дмитрий Песков подчеркивал, что дела Соединенных Штатов не находятся на верхних строчках повестки дня Владимира Путина, для него главное — "наша страна, наши люди, наши граждане и забота о них".