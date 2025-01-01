"У всего есть свое начало и свой конец": певица Валерия приняла серьезное решение

Недавно состоялся трибьют певицы Валерии. Артистке удалось организовать концерт, в котором приняли участие прочие российские знаменитости. Поклонники не только с радостью услышали проверенные хиты артистки, но и стали свидетелями рождения новых и неожиданных дуэтов и тандемов.

"Бесконечно благодарю моих коллег за дружбу, сердечное тепло, профессионализм, за саму возможность и желание оказаться при всей своей занятости и востребованности вместе со мной на сцене в тот прекрасный вечер", - написала Валерия в своем официальном телеграм-канале.

Певица убеждена, что такого уже не повторить. "Собрать всех этих артистов вместе — из области фантастики. Так что тем десяти тысячам зрителей, что были на концерте, крупно повезло. Горжусь своей командой! Восхищаюсь друзьями-артистами!" - высказалась певица.

А теперь стало известно, что в 2025 году выйдет последний альбом Валерии. Об этом сообщил ее муж, продюсер Иосиф Пригожин. Он объяснил, что в нынешнее время запись альбома - весьма сложная и тяжелая задача.

"У всего есть свое начало и свой конец. И я думаю, что в какой-то момент наступило время, когда надо заканчивать эту историю уже в том виде", - заключил Пригожин в беседе с с 5-tv.ru.