Российская армия освободила населенный пункт Островское в ДНР.

Село взяли под контроль подразделения "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Островское - небольшое село в Покровском районе ДНР. Освобождение села создает плацдарм для дальнейшего наступления на Курахово с востока.

Также за минувшую неделю ВС России освободили село Желанное Второе в ДНР, Гродовку в ДНР, Золотую Ниву в ДНР, а также населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области.

За неделю ВСУ в зоне спецоперации потеряли почти 14,5 тысячи военнослужащих.