Многие государства заинтересованы в развитии кооперации с Россией, несмотря на внешнее давление. Об этом в пятницу, 11 октября, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как предупредил пресс-секретарь российского президента, на приглашенных на саммит БРИКС в Казани будет оказываться давление со стороны недружественных стран, чтобы помешать развитию их отношений с Россией.

Однако "все страны заинтересованы в развитии этой кооперации, потому что она в интересах всех народов", цитируют Пескова "Известия".

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал совершенно очевидным то, что "не все страны мира заинтересованы в успехе казанского саммита". Тем не менее, "представительство, в том числе африканских стран, весьма весомое".

В Кремле также отмечали, что "меняется вся система международных отношений", в том числе "предстоит вообще отстроить новую архитектуру безопасности Европы".