"Как езда на велосипеде": Песков — об успехах России в информационной среде

Противник России в информационной войне "очень силен". Это признал в пятницу, 11 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля в интервью Telegram-каналу SHOT сравнил противостояние в информационной среде с ездой на велосипеде, при которой "останавливаться нельзя".

При этом Дмитрий Песков также призвал не верить публикациям о том, что успехи России в информационной среде якобы влияют на получение Украиной западной помощи.

Ранее в МВД опубликовали памятку по информационной безопасности на территории Брянской, Курской и Белгородской областей. В частности, рекомендуется не пользоваться камерами видеонаблюдения, поскольку враг подключается к незащищенным видеокамерам удаленно.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что в нынешних условиях работа в информационном пространстве — это очень важное поле боя. Он подчеркнул, что работа в средствах массовой информации во время СВО — это еще и огромная ответственность.