"Вдруг она стала очень самостоятельной": озвучена новая версия развода Бондарчука и Андреевой

В последнее время в Сети активно муссируются слухи о разводе одной из самых красивых пар в отечественном кинематографе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Поводом послужило то обстоятельство, что режиссер стал появляться на светских мероприятиях в одиночестве да еще и без обручального кольца.

Вскоре были озвучены версии расставания. Согласно одним данным, Бондарчук якобы увлекся молодой актрисой Софьей Синицыной, с которой вместе работал над фильмом "Чистые". По другой версии, Паулина устала от загулов Федора. Есть еще мнение, будто знаменитости разошлись на фоне разных политических взглядов.

Своим мнением поделился театральный режиссер Андрей Житинкин. Он считает, что Андреева просто решила идти своим путем и не зависеть от Бондарчука.

"Знаете, какая у меня версия событий — он ее создавал как Галатею, вкладывал в нее, вкладывал. И вдруг она стала очень самостоятельной, я уж не говорю, что там были творческие стычки всегда", - высказался театральный деятель в программе "Хватит слухов!" на "Центральном телевидении".

Также Житинкин прокомментировал вероятность того, что у Федора Бондарчука могла случиться интрижка. "Бондарчук, безусловно, для начинающих актрис — просто гуру. И поэтому охота только началась!" - не исключает режиссер.