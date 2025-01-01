Минобрнауки сообщило о запуске производственной аспирантуры с 2025 года

Минобрнауки России сообщило о создании производственной аспирантуры.

Вузы начнут партнерство с компаниями с 2025 года в пилотном режиме, сообщили РИА Новости в министерстве.

Она будет направлена на повышение эффективности исследовательской деятельности и на решение конкретных задач предприятия.

Ранее проект поддержал глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. По его словам, у реального сектора экономики очень большая потребность в специалистах высшей категории.

"Создание такой производственной аспирантуры будет способствовать и закреплению молодых специалистов на предприятиях", - сообщил он (цитата по "Интерфаксу").