Москвичей призвали не думать о "переобувке" автомобиля до 20 октября

О замене автомобильной резины с летней на зимнюю в Москве можно не задумываться до 20 октября. Об этом в пятницу, 11 октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил эксперт, для столичного региона "переобувать" машину рано, а "если шипованные шины, то точно рановато", да и для не шипованых "тоже еще рановато".

При этом метеоролог подчеркнул, что в регионах к востоку от Москвы — на Урале, в Приволжье и так далее — уже нужно сменить резину, сообщает РИА Новости.

Ранее Вильфанд уверял, что октябрь не сулит аномально низких температур в России, местами показания термометров будут даже превышать климатическую норму. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в октябре в Москве ожидается в среднем на полтора-два градуса больше нормы.

Также Вильфанд отмечал, что для "переобувки" автомобиля дневная температура должна быть ниже пяти градусов по шкале Цельсия, но этого не наблюдается — "пока еще рано".