Иноагент Лазарева вышла на связь после того, как ее объявили в розыск

Сегодня, 11 октября, стало известно, что Татьяна Лазарева* объявлена в международный розыск по делу об оправдании терроризма. Телеведущая быстро отреагировала на новость. В своем официальном телеграм-канале она записала короткое видео, в котором предстала с сияющей улыбкой.

"Вот так с утра проснешься, а тебя за ночь в международный розыск объявили. Не советую вам, друзья, такого опыта", - зевая, объявила Татьяна Лазарева*.

Она дала понять, что с удовольствием побеседует с представителями прессы, чтобы расставить все точки над i, и уточнила, что есть специальная статья, согласно которой Интерпол не обязан заниматься розыском человека, которого политически преследуют. Также телеведущая, которая на протяжении нескольких лет живет в Испании, сообщила, что пойдет дальше спать. Прятаться она явно не намерена.

* признана иноагентом в РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов