Стратегическое партнерство: о чем говорил Путин в Ашхабаде

Кадры из Ашхабада, по которому Владимир Путин перемещался на чёрном "Аурусе". Лидеры или спикеры парламентов 11 государств - в том числе представители Ирана, Турции, Пакистана и СНГ, приехали в Туркменистан на международный форум, посвящённый 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Многие его произведения ушли в народ, в том числе во времена Великой Отечественной войны.

"В письмах на фронт туркменским бойцам их родные цитировали стихи поэта, старались ободрить воинов, вселить в них смелость и отвагу. Процитирую одну из этих фраз: "Идут под сенью праведных знамён все наши племена со всех сторон". Сочинения Махтумкули были переведены на русский язык. Достоверно известно, что сам поэт довольно долго жил недалеко от Астрахани в селе Фунтово, где с конца XVII века и поныне компактно проживает туркменская диаспора", - отметил Путин.

Сейчас в России установлено несколько памятников поэту, а самый большой - высотой 60 метров - воздвигли в этом году в Ашхабаде. Кстати, рядом стоят постаменты, посвященные писателям из разных стран, в том числе есть памятник Достоевскому. Множество людей сегодня возложили цветы к монументу Махтумкули Фраги. Власти Туркмении трактуют форум как мероприятие для выстраивания уважительного международного диалога. Владимир Путин также напомнил, что своим творчеством поэт призывал к равенству и добрососедству:

"Всё это и сегодня близко и понятно здравомыслящим людям. И особенно актуально и востребовано в нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами".

Новые центры мира сейчас на востоке, и эти страны ищут способы для укрепления своего суверенитета.

"Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию о параметрах взаимодействия в формирующемся многополярном мире, открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями, партнёрами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, Евразэс, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС", - сказал Путин.

На форуме Владимир Путин побеседовал со спикером турецкого парламента, в Казани на саммите БРИКС ждут президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В Ашхабаде прошли короткие переговоры "на ногах" с лидером Пакистана, Путина пригласили нанести визит в эту страну. Впервые прошли переговоры с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом, стороны беседовали сначала в присутствии делегации, а затем наедине.

В Ашхабаде Путин встретился с бывшим президентом Туркмении и отцом нынешнего главы государства Гурбангулы Бердымухамедовым. Он выразил благодарность за усиление гуманитарных связей.

"Гуманитарное направление во все века нас сплачивало - и туркмен, и россиян. Поэтому мы вам благодарны", - сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

"Мы давно не виделись. Я искренне рад этой возможности встретиться с вами лично и поговорить. Отношения стратегического партнерства развиваются успешно между Россией и Туркменистаном. И это значительно благодаря вашим усилиям, поскольку вы заложили основы таких отношений. С действующим президентом у нас хорошие отношения сложились, и деловые, и личные. Мы его ждем теперь в Казани, на саммите лидеров БРИКС, это будут, на мой взгляд, интересные, полезные встречи. Очень много стран приезжают. Тридцать пять на сегодняшний день заявилось стран – участниц", - отметил Путин.

Власти страны объявили, что приняли решение наградить президента России Владимира Путина юбилейной медалью поэта - мыслителя Махтумкули Фраги. Иностранцам эту госнаграду вручают за большие заслуги в развитии дружественных связей с Туркменистаном.