На французском острове Мартинике ввели комендантский час

Комендантский час из-за массовых беспорядков ввели на французском острове Мартинике. Погромы на Карибском острове уже несколько недель.

Жители возмущены ростом цен на продукты - на Мартинике они на 40% выше, чем на материковой Франции. Протестующие пытаются блокировать местный торговый порт, строят баррикады, громят магазины.

В ночь на четверг толпа подожгла ресторан быстрого питания, а также супермаркет. Аэропорт "Форт де Франсе" острова блокирован - 50 демонстрантов ворвались в здание и захватили взлетно-посадочную полосу. В ходе столкновений есть пострадавшие. В том числе и полицейские.

СМИ пишут, что на остров в скором времени прибудет подкрепление силовиков из других заморских регионов Франции.