В КНДР заявили о приведении в боеготовность наступательных средств на границе

Северная Корея объявила о приведении в полную боевую готовность наступательные средства на границе с Южной Кореей.

Об этом в пятницу, 11 октября, заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.

КНДР делает последнее предупреждение соседу и требует прекратить полеты разведывательных беспилотников. При этом официальный Сеул утверждает, что не направлял дроны в Северную Корею.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна не заинтересована в нападении на Южную Корею и в силовом объединении Корейского полуострова.