В распоряжении Украины имеется четыре способа воздействия на Россию — такое заявление сделал советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По словам чиновника, речь идет про политическое, военное, экономическое и дипломатические принуждение. При этом, как заверил Подоляк, каждый тип воздействия имеет свою логику.

Представитель киевского режима подчеркнул, что "уступить требованиям России просто означает продолжить войну в другой форме", сообщает Die Welt.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что украинские власти задумали провести второй "мирный саммит" с участием России в декабре. Однако он исключил возможность общения Киева и Москвы в "формате, в котором Украина и Россия сидят друг напротив друга и Украина прислушивается к требованиям России".

Между тем ирландский журналист Чей Боуз рассказал, что жители Украины начали более активно высказывать свое недовольство главой киевского режима Владимиром Зеленским. По его словам, на Украине "растет сопротивление диктатуре Зеленского".