В России задумались о возвращении к советской системе распределения

Одна из самых обсуждаемых тем сейчас в нашем обществе - озвученные предложения о сокращении сроков школьного обучения. Большинство населения к предложению отнеслось более чем благосклонно, подчеркнув, что вот раньше в школе учились всего 10 лет, а специалисты были очень хорошие. При этом особо оговаривается, что всё то же большинство хотело бы вернуться к советской системе образования, особенно в вопросах дисциплины и качества преподавания. А еще все чаще звучат предложения вернуться к советской же системе распределения.

По данным Росстата, без работы в нашей стране остается около 2,5 процентов населения. То есть при деле сейчас практически все, за исключением детей и пенсионеров. Регулярно можно услышать, что где-то растут зарплаты, а работодатели чуть ли не лезут в драку за ценного специалиста. Показателен в этой связи опрос Исследовательского центра портала "Суперджоб". Каждый второй российский работодатель с ностальгией начал вспоминать советский опыт распределения выпускников вузов и не прочь к нему вернуться.

"53% компаний хотели бы участвовать в программе распределения выпускников вузов в случае, если государство решит вернуться к этой системе. Наиболее заинтересованы в работниках по распределению в медицине и фармацевтике (61%), а также производстве (57%). Каждая вторая компания из сферы продаж, услуг и строительства также высказалась за возврат к системе распределения выпускников вузов", - говорится в сообщении.

Еще несколько лет назад компании могли получать по 50 резюме на одну вакансию. А теперь хорошо если придёт хотя бы один кандидат. Стране, по некоторым оценкам, не хватает около двух миллионов специалистов. Например, в дефиците сотрудники радиоэлектронной отрасли. В России растет производство печатных плат, автоэлектроники, медтехники и компьютеров.

"Дефицит в кадрах, даже в соискателях. И конкуренция за кадры очень высока. На сегодняшний момент актуальны такие профессии как оператор станков с программным управлением. Конечно, это монтажник радиоэлектронной аппаратуры. Это инженер-конструктор и инженер-технолог", - рассказала Татьяна Антошина, руководитель управления подбора и развития персонала холдинга "Росэлектроника" ГК "Ростех".

При минимальной безработице возникает острый дефицит трудовых ресурсов, в первую очередь, в отраслях, которые для нашей страны являются стратегически важными. В советские времена была плановая экономика. Студенты бесплатно учились в университете, а затем должны были отработать по специальности три года - там, где прикажет Родина. И понятно, что обычно это было подальше от Москвы и Ленинграда.

Не все молодые специалисты хотели ехать в глубинку, однако там они гарантированно получали работу, жильё, а государство решало проблему нехватки кадров. К тому же, за три года многое может произойти, и личное счастье найдется в Сибири. Сейчас, конечно, не советские времена, мы живем в условиях рыночной экономики. Однако, может, не стоит полностью отказываться от прошлого опыта?

"Я думаю, что полное распределение, тотальное распределение не нужно и это такая несколько популистская идея, которая не соответствует реалиям современного экономического развития нашей страны. Но элементы распределительных механизмов, конечно, нужны. И здесь я соглашусь с мнением работодателей. Более того, подчеркну, что у нас существует большое количество чувствительных отраслей, важных стратегически предприятий, важных в социальном отношении сфер деятельности, в которых, как мне кажется, распределительные механизмы имеют право на существование", - отметил Владимир Шаповалов. политолог, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Распределить специалистов не сложно, главная задача - их удержать на рабочем месте. Нужно создавать привлекательные условия жизни для молодых людей. На предприятиях, которые обеспечивают наш экономический суверенитет и обороноспособность, отмечается повышение зарплат, но при этом и работать там люди стали заметно больше, а еще, честнее сказать, перерабатывать. Продлёнкой сейчас никого не удивишь, некоторые цеха производят продукцию в три смены.

Так что как никогда актуальны вопросы технологического переоснащения экономики, в том числе автоматизации производства. Ещё одна больная тема - нехватка врачей, педагогов и других сотрудников социальной сферы. Конвейером учителя не заменить. Медперсонал в регионах из-за нехватки кадров работает на полторы или две ставки, а зарплаты там небольшие. Вот вакансия, опубликованная в Костроме. Врача-терапевта заманивают получкой в 20 тысяч рублей в месяц. Педиатра в Котлас - это город в Архангельской области - зовут на ставку 45 тысяч. А это вакансия из Магаданской области. В школу одного из поселков уже 8 месяцев ищут зубного врача. Всё это говорит о том, что действующих мер явно недостаточно.

"Тот объем выпускников высших учебных заведений, который сейчас есть, он не в полной мере соответствует потребностям, вакансиям, которые существуют. Здесь нет полной корреляции. Не все выпускники готовы работать по специальности. Выпускается необходимое количество учителей физики, но не все они доходят до школы", - сказал Владимир Шаповалов.

Распределение выпускников реализовать можно только на государственном уровне. Работодатели по отдельности могут целевым образом обучать специалистов.

"Как и советская система образования нуждалась в модернизации, так и эта система распределения нуждается в модернизации. Сегодня предприятия холдинга активно используют инструмент целевого набора", - указала Татьяна Антошина.

Впрочем, главное, что стоит модернизировать, это отношение к государственным или частным ресурсам, которые выделяются на обучение специалистов. Если выпускник вуза выучился за бюджетные или корпоративные деньги, он должен быть готов отдать долг и отработать определённый срок там, где это необходимо. А если хочешь трудовой свободы, высшее образование оплачиваешь сам. Отдавать бюджетные места тем, кто и не думает работать по специальности, в нынешней ситуации как минимум странно.