Масштабный скандал вокруг Пи Дидди набирает обороты

Главным мировым скандалом, который только набирает силу, безусловно, стало дело репера Пи Дидди, арестованного в сентябре по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Подробности дела шокируют, известно, что на Белых вечеринках у Дидди, по словам свидетелей, творилось нечто страшное, что среди его жертв много несовершеннолетних, в том числе и тех, кто ныне входит в число ведущих американских исполнителей, И что среди гостей этих вечеринок было много очень известных людей, от британских принцев до кинозвёзд и американских политиков.

До дня голосования осталось буквально три недели, а оба кандидата в президенты - и Камала Харрис, и Дональд Трамп - оказались втянуты в такую страшную историю, на фоне которой "служебный роман президента Билла Клинтона и Моники Левински" кажется однозначно безобидным. Сейчас не только вся Америка, но и весь мир пытается разобраться, кто и почему дружил с репером-миллиардером Пи Дидди (P. Diddy), который был арестован в сентябре и ждёт приговора по обвинению в организации чудовищных вечеринок для богатых и знаменитых, где продавали и насиловали не только взрослых, но и детей - и это при том, что сам Пи Дидди является многодетным отцом – у него три сына и четыре дочери. Мультимиллиардер Илон Маск открыто заявил – многие крупнейшие доноры Демократической партии находятся на грани истерики, потому что в ходе расследования дела могут всплыть такие подробности, что за решётку придётся отправить и так называемые сливки общества.

В ужасе, накрывшем Демократическую партию, нет ничего удивительного, ведь как напомнила телекомпания "Фокс-Ньюс", бывший президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, вице-президент Камала Харрис и нынешний президент Джо Байден как минимум с 2004 года были тесно связаны с репером-извращенцем. Он вообще считается главной знаменитостью среди тех, кто поддерживал Демпартию на протяжении всей своей карьеры – Дидди не просто агитировал голосовать за демократов, но и щедро спонсировал их.

Пи Дидди настолько активно сотрудничал с демократами, что даже неоднократно позволял себе публично напоминать им, кого они должны благодарить за победы на выборах, и критиковал за плохую работу. В отличие от Обамы и Клинтон, Камала Харрис оказалась более благодарной и всегда высоко оценивала способности репера.

У Пи Дидди действительно есть сверхспособность собирать людей вместе. На его легендарные белые вечеринки считали честью быть приглашёнными не только начинающие артисты, мечтавшие пробиться в Голливуде, но и уже состоявшиеся звёзды, которые популярны не только в Америке, а также политики и крупнейшие бизнесмены. И вот теперь каждому, кто оказался на фото с Пи Дидди, предстоит ответить на главный вопрос – был ли он участником оргий, и что вообще его связывает с репером? Совместные фото с Пи Дидди есть и у Трампа. Более того, Дональд в привычной ему манере даже называл репера хорошим парнем. И неспроста. В те времена, когда Трамп ещё даже не собирался баллотироваться в президенты и тоже поддерживал демократов, он часто пресекался с репером.

Трампа, Харрис, Обаму, Клинтон, Леонардо ди Каприо, Сару Джессику Паркер, Опру Уинфри, семейство Кардашьян, Джастина Бибера, Бейонсе, британских принцев Гарри и Уильяма и прочих, кто хоть раз бывал на вечеринках у Пи Дидди, американцы призывают рассказать всё, что они знают о тайных комнатах в домах рэпера. Жертвы и их адвокаты считают, что гости - даже если они не были участниками оргий - наверняка догадывались о происходящем – а если догадывались, то почему до сих пор молчат?

Адвокат потерпевших заявил, что он получил три тысячи обращений от жертв Пи Дидди, но взялся только за те дела, преступления по которым можно подтвердить при помощи фотографий, видеозаписей или показаний свидетелей.

"Я ожидаю, что в результате этого процесса многие влиятельные люди будут разоблачены, многие грязные секреты будут раскрыты", - сказал адвокат Тони Бузби.

Все эти люди не обращались в полицию много лет, потому что находились в заложниках у Пи Дидди – он снимал оргии на камеру и шантажировал жертв. По версии прокуроров, репер создал целую преступную организацию – и она несколько десятилетий работала без сбоев. Конструкция пошатнулась лишь после того, как в суд обратилась одна из бывших любовниц Пи Дидди, которую он жестоко избил. Подруга потребовала выплатить 30 миллионов долларов, и спустя сутки забрала заявление, заявив, что пришла с Пи Дидди к мировому соглашению. Видимо, и другие жертвы решили, что пора предъявить миллиардеру-извращенцу счет за физический и моральный вред.

Прокуроры сообщили, что оргии Пи Дидди могли длиться несколько дней, и сексуальных рабов не только насиловали, но и накачивали наркотиками – причём, особым способом – секрет разгадали, когда следователи во время обыска нашли сразу тысячу бутылок детского массажного масла.

"Потерпевшая рассказала, что в один момент Дидди начал брызгать на неё маслом, и буквально в течение нескольких минут её тело стало вялым", - говорит адвокат Ариэль Митчелл.

По одной из версий, схема выглядела так – политики и другие влиятельные клиенты наслаждались услугами секс-рабов, а они взамен получали, пусть и призрачную, но возможность стать звёздами. Ну а уже всеми при помощи видео-компромата манипулировал Пи Дидди.

Адвокаты Пи Дидди с сентября уже трижды просили судью перевести репера из Нью-Йоркской тюрьмы под домашний арест – так как считают, что их подзащитный не доживёт до суда. Предполагают, 54-летнего Пи Дидди ждёт судьба другого миллионера-педофила 66-летнего Джеффри Эпштейна. Он тоже поставлял сексуальных рабов высокопоставленным политикам и королевским особам. Так вот за несколько месяцев до начала судебных разбирательств в августе 2019 года – Эпштейн, находясь в тюрьме, повесился. По стечению обстоятельств, именно в это время перестала работать видеокамера. Считается, что элитного сутенёра просто убрали, чтобы во время показаний он не сдал своих влиятельных клиентов. Точно так же могут поступить и с Пи Дидди. В четверг судья назначил дату первого заседания аж на 5 мая 2025 года.

Почему монстра не будут судить в ближайшее время, остаётся только предполагать – вероятно, чтобы не навредить ноябрьским президентским выборам и не сорвать январскую инаугурацию.