Расчеловечивание: движение квадроберов хотят объявить вне закона

Тема, активно обсуждаемая сейчас и политиками, и СМИ, и обычными людьми. Квадроберы. Это, в основном, дети и подростки, переодевающиеся в животных, подражающие их повадкам, перемещающиеся на четвереньках и отказывающиеся разговаривать как нормальные люди. Причём, все чаще их поддерживают в этом увлечении родители. С одной стороны, очевидного вреда от набирающего силу хобби не выявлено, с другой стороны - подобный образ жизни становится серьезной проблемой для родителей и окружающих.

На лице у Лёши кошачья маска. Сзади прицеплен хвост. Передвигается ребёнок исключительно на четвереньках. Вместо человеческой речи - мяуканье. Если уж держать образ кошки, то до конца.

Или вот еще - мама выгуливает своего ребенка на детской площадке. Ничего необычного. Вот только он на поводке. Примечательно, что собака рядом бежит на свободном выгуле, ничем не скованная. Такими видеороликами интернет, что называется, полнится. Бабушка бросает своей внучке палку - та приносит её обратно. А вот подросток в маске котика на четвереньках забегает в вагон метро. Термин "квадробер", кажется, окончательно вошёл в словарь современного русского языка.

На маркетплейсах спросы на специальные маски и хвосты бьют все рекорды. Предприимчивые продавцы жадно потирают руки. На самом деле, иметь ребёнка- квадробера для родителей - удовольствие не из дешёвых. Сначала корм особенный купи, потратив около тысячи рублей. Потом и дом настоящий. Производитель уверяет: такая детская будка впишется в любой интерьер квартиры. Цена за такое жилье - 15 тысяч рублей.

Не отстают от моды и рекрутинговые сайты: тут и там множатся вакансии по выгулу и дрессировке квадроберов. Или же вот - требуется охранник на склад. Зарплата - выше среднего и бесплатное питание. Ну это всё, конечно, шутки. Впрочем, тема неожиданной популярности квадроберского движения действительно уже давно перешла на федеральный уровень и уверенно стремится на международный. Даже министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре со своим коллегой из Армении поднимает обсуждение.

Сама "квадробика" изначально - это вид спорта. Акробатические трюки при помощи рук и ног. Популярна такая "аэробика", в основном, у подростков до 14 лет. Собственно, именно поэтому движение так быстро и развилось до новой субкультуры. Молодёжь собирается в группы и скачет себе по лужайкам в парках. Так, по крайней мере, всё задумывалось изначально. В реальности, всё чаще мы слышим о том, как агрессивные квадроберы толпой нападают на людей и, словно настоящие звери, применяют в ход зубы и когти. В Одессе стая таких подростков искусала до крови пенсионерку - досталось даже её собаке. Впрочем, среди квадроберов такое поведение не приветствуется и всячески порицается.

Сама квадробика, как уверяют психологи, явление хоть и странное, но вполне себе безобидное. Более того, специалисты уверены: на определённом этапе взросления примерка ребёнком звериных ушек и хвостов абсолютно нормальна. Ролевые модели животных - понятный в данном случае формат поиска себя. Да и спортивные мероприятия на свежем воздухе с физической нагрузкой для растущего организма даже полезны. Другой вопрос, если у подростка при этом стирается грань между хобби и реальной жизнью.

"Каждый раз, когда мы получаем новые знания, у нас прорастают нейронные связи. И наша задача развиваться, а не деградировать. Находясь в этом тренде, ребёнок постепенно понимает, что половина знаний ему не нужно - у него нет потребности их получать не в школе, не общаясь со своими сверстниками. Именно поэтому получается, что у ребёнка, который очень чётко ассоциирует себя с животным, отмирает половина нейронных связей. И остаются самые важные потребности, которые есть у животного. То есть это поесть, поспать и удовлетворить все свои биологические акценты. Это расчеловечивание и страдает психика ребёнка. Страдает его развитие", - пояснила Наталья Ковалёва, психолог.

Призывы объявить движение вне закона звучат в последнее время всё чаще. Депутаты и юристы уже готовят проект поправок в Административный кодекс. Штраф для родителей за выгул собственных детей на четвереньках составит от 1000 до 5000 рублей. Раскошелиться мамам и папам придется и в случае, если их дитя покусало или нанесло прохожим какой-либо вред.

Прорабатывают и возможность введения уголовной ответственности. После 16 лет квадробер будет сам нести административную ответственность за хулиганство. Также планируют запретить популяризации квадробинга в соцсетях. Впрочем, данные предложения захватывают довольно значимый культурный пласт всех россиян. Мальчики-зайчики и девочки-лисички - классика всех новогодних детских утренников. Так что, получается и карнавальные костюмы тоже обложить штрафами и запретить? А что делать с классикой советского кино - фильмами вроде "Буратино" и "Мама"? Вопросов много.

Однако за радикализацию выступают далеко не все. Против и психологи. Квадроберы появились вовсе не из-за недоработки молодёжной политики. То, что ребёнок примкнул к движению, может быть следствием отсутствия внимания к нему со стороны взрослых. И надевая костюм кота или собачки, подросток просто пытается таким образом обратить на себя внимание.

Да и психологи утверждают: тотальный запрет квадробинга не приведёт ни к чему хорошему. Для протестного по своей природе подростка подобное лишь станет своего рода запретным плодом, что может ещё сильнее отдалить его от родителей и замкнуть в себе. Нужно все же понимать, что речь идёт о детях. Поэтому и советуют: если ребёнок хочет быть квадробером - проще дать ему, что называется, наиграться. Родителям при этом жить обычной жизнью. Не критикуя интересы детей, но на своём примере показывать, что люди и животные отличаются друг от друга. В этом и смысл здорового взросления. И если подросток очевидную разницу не видит, тогда уже оперативно обращаться за помощью к психологам и психиатрам.