"Ваш сын — насильник!": толпа набросилась на мать и детей P.Diddy

17 сентября в Америке арестовали рэпера P.Diddy (настоящее имя Шон Комбс). Иск подала американская певица Кассандра Вентура, к ней присоединились еще порядка 120 человек. Его обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Свою вину Комбс не признает.

Меж тем уголовное дело обрастает настолько шокирующими подробностями, что вся Сеть стоит на ушах. Поговаривают, что на развратных вечеринках, где людей накачивали наркотиками и насиловали, веселился весь цвет западного шоу-бизнеса.

На днях состоялось первое заседание по делу. Рэпера приехали поддержать его мама Дженис, а также четверо из семи детей — 30-летний Джастин, 26-летний Кристиан и 17-летние дочери-близнецы Джесси и Д'Лила. Возле суда собралась толпа, которая с гневом восприняла приезд родственников P.Diddy.

"Дженис, твой сын насильник! Он насильник и заслуживает тюрьмы!" - скандировали люди.

Столь высокий уровень ненависти, вероятно, спровоцировали недавние слова матери артиста. Дженис сделала официальное заявление, в котором сообщила, что не верит в виновность сына. Она уверена, что все обвинения в его адрес ошибочны, передает Woman.ru.