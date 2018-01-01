Нижегородской учительнице объявили выговор за танец у пилона

Педагог одной из школ Нижнего Новгорода отделалась выговором за опубликованные в соцсетях откровенные снимки. Фотографии девушки в откровенных нарядах и видео ее танца у пилона ранее появились в местных Telegram-каналах.

"Многогранную личность педагога", как высказался о публикации один из комментаторов, оценили по-разному. Одних пользователей раскрепощенность учительницы возмутила, другие признались, что хотели бы посетить родительское собрание в ее классе.

В департаменте образования нижегородской администрации отметили, что педагог, о которой идет речь в соцсетях, работает с 2018 года в должности учителя-логопеда, ведет русский язык и литературу. Замечаний к ее работе до сих пор не было, так как она зарекомендовала себя грамотным, ответственным учителем. По поводу фотографий в соцсетях с девушкой провели беседу и объявили выговор, передает РИА Новости.